Vučić: Pripadnicima specijalnih jedinica, plate od 200.000 dinara, sa prekovremenim i do 320.000

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka u Domu Garde Vojske Srbije na Topčideru, gde su mu predstavljeni rezultati analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske za 2022. godinu, da će se vojska u narednom periodu usredsrediti više na bespilotne letelice i dronove domaće proizvodnje, kao i da će se raditi dodatno na snaženju i jačanju naših specijalnih jedinica.

Vučić je najavio da će pripadnicima specijalnih jedinica, takođe, biti povećane plate i da će osnovna iznositi više od 200.000 dinara, a da će sa prekovremenim radom biti i do 320.000 mesečno. „Ja ću na Dan državnosti izdati naredbu kao vrhovni komandat, a zatim i načelnik Generalštaba raspisati konkurs za prijem mladih momka i devojaka u specijhalne jedinice, do 5.000 ljudi”, rekao je Vučić. On je istakao da je cilj dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih