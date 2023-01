Muškarac u Sremskoj Mitrovici pijan tukao suprugu

Policija je u Sremskoj Mitrovici uhapsila N. S. (28) jer je u pijanom stanju svojoj supruzi zadao više udaraca u glavu i telo.

Kako navodi MUP, kada se supruga vratila po dete, osumnjičeni ju je udario još nekoliko puta. Ona je uspela da pobegne i da pozove policiju. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Prijavi nasilje: Policija: 192 Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu: 0800-10-10-10, besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h Sigurna ženska kuća Novi Sad, CSR: 021/6465746, svakog dana od 00 do 24h Novi Sad "Iz kruga