Razbojnik sa Karaburme bežao kod brata? Miroslav sa benzinske stanice ukrao 5.000 dinara, policija ga sustigla na 200 metara od štek stana

Miroslav M. (64), ubijen je sinoć oko 21 sat tokom policijske potere na Karaburmi, nakon što je sa obližnje benzinske stanice ukrao oko 5.000 dinara. Sve se odigralo u Ulici Salvadora Aljendea, a Miroslav je nakon krađe pokušao da pobegne kod rođenog brata.

Na mestu pucnjave i danas su vidljivi tragovi krvi, a kako navodi sagovornik, Miroslav je pokušao da se sakrije u stanu u blizini mesta pljačke. „Miroslavljev rođeni brat živi na Karaburmi, u ulici dijagonalno od one u kojoj je ubijen, odnosno na 200 metara od stepenica na kojima je on izdahnuo. Verovatno je trčao kod njega kako bi se sakrio, ali ga je policija sustigla na stepenicama, gde je došlo do pucnjave“, navodi sagovornik Nove. Kako dodaje, Miroslav je imao