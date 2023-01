Ubijeni Miroslav studirao ekonomiju sve dok se nije dogodio prelomni trenutak: Meštani Feketića otkrivaju detalje iz života razbojnika s Karaburme

Miroslav M. (64), rodom iz Feketića, ubijen je sinoć nakon policijske potere na Karaburmi, u Ulici Salvadora Aljendea oko 21.35 časova, nakon što je sa obližnje benziske stanice ukrao oko 5.000 dinara.

Kako za Nova.rs svedoče meštani ovog vojvođanskog sela, o ubijenom Miroslavu dugo godina nisu čuli ništa, iako je rodom iz ovog sela. Miroslav je sinoć ukrao novac sa benzinske stanice uz pretnju pištoljem, a nakon toga se dao u beg. Nakon nekoliko stotina metara, policija ga je identifikovala, a on je podigao pištolj i uperio u policajce uz rečenicu: „Šta ćemo sad?“. Nakon toga došlo je do pucnjave, u kojoj je razbojnik usmrćen. „Čuli smo jutros, šta da kažemo. On