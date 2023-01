Guverner Njujorka kritikovao ponašanje federalnih vlasti oko migranata

Gradonačelnik Njujorka Erik Adams posetio je teksaški pogranični grad El Paso i kritikovao odgovor federalnih vlasti SAD na ogroman priliv migranata u američke gradove.

Adams je rekao da je potrebna „jasna koordinisanost“ i da je gradovima u koje pristižu migranti potrebna pomoć Federalne agencije za upravljanje krizama (FEMA), preneo je Asošiejted pres. „Naši gradovi su podriverni. Mi to ne zaslužujemo. Migranti to ne zaslužuju. Ni ljudi koji žive u gradovima to ne zaslužuju. Očekujemo više od naših nacionalnih lidera; da se posvete ovom pitanju na opipljiv način“, rekao je Adams na kraju dvodnevne posete El Pasu, na jugu SAD.