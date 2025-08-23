Rusija zatražila hitan sastanak SB UN

Moskva će na sastanku ukazati na kašnjenja u nemačkoj istrazi i njenu netransparentnost

NjUJORK – Rusija je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti UN povodom sabotaže gasovoda „Severni tok“ 2022. godine, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski. Kako je naveo, sednica je zakazana za 26. avgust. – U vezi sa novim informacijama o pritvaranju osumnjičenog za organizovanje terorističkih napada na „Severni tok“ u septembru 2022. godine, Rusija je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti UN – napisao je Poljanski na