Obilne padavine na jugu i jugozapadu, crveni meteo-alarm

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će od danas posle podne do četvrtka ujutro oblačnost koja će u Crnoj Gori uslovljavati izuzetno obilne padavine - od 100 do 150 mm, lokalno i više svojom periferijom zahvatiti zapadne delove Kosova i Metohije, uz količinu padavina veću od 100 mm, kao i jugozapadnu Srbiju, naročito oblast južno od linije Priboj - Prijepolje - Sjenica - Novi Pazar, gde će pasti od 40 do 80 mm kiše. Sneg se očekuje samo na visinama