"Ludo" vreme u Novom Sadu: Sutra 16 stepeni, u subotu sneg

Sreda će u Novom Sadu biti veoma topla, uz moguću povremenu kišu.

Najniža temperatura biće 10, a najviša 16 stepeni. Vetar umeren i jak, posle podne u slabljenju. U četvrtak će biti oblačno s kišom. Temperatura će biti od pet do devet stepeni. U petak oblačno i hladnije sa kišom, a temperatura će biti od dva do četiri stepena. U subotu će biti od nula do dva stepena i očekuju se snežne padavine. U nedelju će biti pretežno oblačno i suvo, a kiša i sneg ponovo se očekuju početkom naredne sedmice. Temperatura u nedelju od minus