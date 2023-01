Predsednik Vučić se sastao premijerom Luksemburga: Posebno sam mu zahvalio na tome što veruje u evropsku budućnost Srbije (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu sa premijerom Velikog vojvodstva Luksemburga Gzavijeom Betelom.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Kratak susret sa premijerom Ksavijerom Betelom i još jedna prilika da ga pozovem da ponovo poseti Srbiju. Posebno sam mu zahvalio na tome što veruje u evropsku budućnost naše zemlje", piše na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Dok se pripremamo za ozbiljne razgovore o budućnosti svetske ekonomije