Vučić: Razgovor s Plenkovićem je bio otvoren i lekovit

Predsdednik Srbije Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zadovoljan susretima u Davosu, a na pitanje o susretu sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem odgovorio je da je u pitanju bio otvoren i lekovit razgovor.

On je novinarima u Davosu rekao da je razgovor bio otvoren. "Važno je, dobro i lekovito da smo razgovarali. Čini mi se da je razgovor bio otvoren - on je rekao šta je to što zameraju nama, a ja šta mi zameramo njima, otvorili smo neke kanale za dalje rezultate", rekao je Vučić. Kako je naveo predsednik, sutra ga očekuju teški razgovori sa "velikom petorkom" koja dolazi u Beograd jer su, kako ističe, oni veliki, a mi mali. On je kasnije za RTS naveo da očekuje jedan