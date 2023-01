Vučić: Evropa je bila stabilnija dok je Merkel bila na vlasti; Srbija neće uskoro postati deo EU (VIDEO)

DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Davosu, u okviru Svetskog ekonomskog foruma, na panelu "Widening Europe's Horizons - Kako nova Evropska politička zajednica može ojačati bezbednosni pejzaž kontinenta usled širih geopolitičkih promena?".

Vučić je tom prilikom istakao da je Evropa bila stabilnija dok je na vlasti bila nemačka kancelarka Angela Merkel. On je kazao i da je pesimističan po pitanju ulaska u EU u skorijem periodu, i da ne misli samo na Srbiju, već na sve zemlje regiona. "To je važno za nas, pošto možemo da razgovaramo o različitim pitanjima sa evropskim liderima", rekao je on. Na panelu, u Kongresmom centru Foruma, učestvuju i premijer Albanije Edi Rama, predsednik Republike Kipar Nikos