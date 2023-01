Vozači, oprez! AMSS upozorava na sneg za vikend, od 15 do 40 centimetara, posebno na planinama

Auto-moto savez Srbije upozorava vozače da se sutra i za vikend, kao i početkom naredne sedmice u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača od 15 do 40 cm, naročito na planinama.

Kad je reč o radovima na pojedinim deonicama AMSS navodi da će se do 15. februara izvoditi radovi na pojačanom održavanju deonice Beloljin-Rudare. Za vreme radova saobraćaj se odvija shodno postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Produžava se period kojim se odobrava izmena režima saobraćaja uključujući i postavljanje saobraćajne signalizacije, sa obustavom saobraćaja, na deonici Golubinci Stara Pazova (centar) i to do 28. februara. Do 31.