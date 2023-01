Ujutru kiša i sneg, ponovo sneg tokom noći

NOVI SAD - Sneg u većini krajeva Srbije, zabeleo se Beograd, najhladnije na Zlatiboru Sneg pada u većini krajeva u Srbiji, a na krajnjem jugu je oblačno. Sneg pada u Beogradu, Novom Sadu, Sjenici, Požegi, Valjevu, Loznici, na Zlatiboru i Pešterskoj visoravni...

U šest sati najhladnije je bilo na Zlatiboru, gde je tempeatura bila minus tri stepena Celzijusa, a najtopliji su bili Dimitrovgrad i Negotin sa osam stepeni. Najniža temperatura od -2 na severu Bačke i Banata do 7 na jugu Srbije, a najviša u većem delu od 2 do 5, a na jugu i istoku do 9 stepeni, uz pad temperature posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, severozapadni, u Negotinskoj Krajini povremeno jak, a u toku noći pojačanje vetra očekuje se i u planinskim