Danas slavimo Svetu Petku: Važan običaj bi trebalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava svetu prepodobnomučenicu Paraskevu - Svetu Petku.

Sveta Petka praznuje se 27. oktobra, a prenos njenih moštiju iz Bugarske u Srbiju obeležava se danas 8. avgusta. Danas 08. avgusta pravoslavna crkva proslavlja sv. prepodobnomučenicu Paraskevu pod imenom Trnova Petka. Ona je bila rodom iz Rima, poticala je iz hrišćanske porodice i živela je u 2. veku posle Hrista. Nakon smrti roditelja, imanje je razdelila siromašnima i zamonašila se. Zamonašivši se, propovedala je zabranjenu Hristovu veru i zato je bila optužena