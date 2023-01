Vučević: Brine me što Zapad vidi ZSO kao neku NVO

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da ga brine što Zapad vidi Zajednicu srpskih opština (ZSO) kao neku nevladinu organizaciju, otprilike kao dobrovoljno vatrogasno društvo.

On je to rekao za Euronews Srbija odgovarajući na pitanja o pojačanom insistiranju Zapada da se ZSO formira, a što je i jedan od ključnih zahteva Beograda. - To me brine kada čujem da Fondacija Fridrih Ebert piše statut ZSO. Nemačka nevladina organizacija piše statut ZSO, a ne pišu Srbi sa KiM - rekao je Vučević. Upitan ko treba da piše taj statut i da li mi već imamo napisan, on je rekao da Kancelarija za Kosovo i Metohiju ima kapacitete, ali da moraju da se