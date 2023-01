Stoltenberg: Slanje nemačkih tenkova Ukrajini i dalje deo konsultacija

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenber izjavio je danas da je slanje tenkova nemačke proizvodnje Leopard 2 "još uvek deo konsultacija" koje su u toku sa državama koje podržavaju Ukrajinu.

Stoltenberg je iz Ramštajna u Nemačkoj, gde se održava sastank kontakt grupe za Ukrajinu koja okuplja oko pedeset zemalja predvođenih SAD-om, rekao da NATO pruža znatno više teškog naoružanja i druge vojne pomoći Ukrajini. Upitan da li će Ukrajina postati članica NATO-a, on je rekao da je pozicija grupe "nepromenjena", ali da je njen fokus sada na to "kako da osigura da Ukrajina prevlada kao suverena, nezavisna država u Evropi". On je rekao da je Ukrajini takođe