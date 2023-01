Iz reke Raške izvučeno telo muškarca, izlio se Ibar, nivo reka u Novom Pazaru i Sjenici značajno opao

Vanredna situacija u Leposaviću, Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji i Prokuplju. Iz reke Raške u Novom Pazaru izvučeno telo muškarca. Nivo reka u Novom Pazaru i Sjenici značajno je opao. Na Pešteri pada sneg. Reka Ibar izlila se na teritoriji opštine Raška.

Izveštaji Dušana Jemuović i Jelene Vulinović U Leposaviću proglašeno vanredno stanje Opštinski Štab za vanredne situacije opštine Leposavić na današnjoj sednici proglasio je vanredno stanje na teritoriji opštine Leposavić zbog poplava izazvanih obilnim padavinama, izlivanjem bujičnih potoka, reke Ibar i njenih pritoka. Zbog prodora vode oštećeno je na desetine objekata, poplavljene su glavne saobraćajnice, lokalni putevi