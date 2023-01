Britanski premijer Riši Sunak kažnjen zato što nije vezao pojas

Britanski premijer Riši Sunak novčano je kažnjen zbog toga što nije vezao pojas na zadnjem sedištu automobila iz kojeg je snimao video za društvene mreže.

Kako prenosi Bi-Bi-Si, policija Lankašira izdala mu je obaveštenje o fiksnoj novčanoj kazni. Iz kabineta premijera saopšteno je da Sunak „u potpunosti prihvata da je to bila greška i da se izvinio“, dodajući da će on platiti kaznu. Putnici u automobilima koji budu uhvaćeni bez vezanog pojasa mogu da budu kažnjeni sa sto funti. Kazna može da poraste do 500 funti ako slučaj dospe na sud. Premijer je bio u Lankaširu kada je snimao video, tokom putovanja po severu