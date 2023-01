Danas hladno, popodne postepeno razvedravanje

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u centralnim, istočnim i južnim krajevima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od minus dva stepena do jedan stepen, najviša od jedan do pet stepeni. Na severu Srbije duvaće slab i umeren severoistočni vetar, u ostalim krajevima istočni i jugoistočni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa slabom kišom i snegom, a od sredine dana suvo. Temperatura od nula do dva stepena, vetar slab do