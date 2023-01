Osetno hladnije, tokom večeri prestanak padavina

Danas osetno hladnije. U većini predela formiranje snežnog pokrivača visine do 10, u planinskim predelima i preko 15 centimetara.

Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 1, dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu kiša i sneg ujutru, posle podne suvo. Najviša temperatura 2 stepena. U nedelju umereno do potpuno oblačno suvo i hladno tokom dana uz kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Prvog dana naredne sedmice umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa