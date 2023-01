Danas osetno hladnije, u brdsko-planinskim predelima znatno više snega

NOVI SAD - Danas će biti osetno hladnije. U većini predela formiranje snežnog pokrivača visine do 10 cm, u planinskim predelima i preko 15 cm. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 1, dnevna od 1 do 5 stepeni. U Novom Sadu kiša i sneg ujutru, posle podne suvo. Najviša temperatura 2 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije doći do povećanja visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. Na području zapadne i jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme. 21.01.2023. Subota: Oblačno i hladno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), u planinskim predelima sa snegom uz