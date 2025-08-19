Okončana blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, sutra nastavak

Beta pre 16 minuta

Blokada zgrade pravosudnih organa, koja je počela jutros nešto posle 6 časova ujutro, okončana je nakon isteka radnog vremena, nešto pre 16 časova.

Nastavak blokade, na koju su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta, najavljen je za sutra u 6 časova.

Tokom današnje blokade prisutne su bile velike policijske snage, u nekim momentima i brojnije od građana, a blokirani su bili svi ulazi u ovu zgradu - glavni iz Sutjeske ulice, kao i više sporednih iz Radničke ulice i iz Ulice Maksima Gorkog.

Zbog toga što su navodno ometali službeno lice u vršenju službene dužnosti, tokom blokade su privedeni i zadržani do 48 sati poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini AP Vojvodine Radivoje Jovović, kao i aktivistkinja te stranke Isidora Čeleketić.

Kako je saopšteno iz policije, Jovović je odgurnuo policijskog službenika i vređao ga, zbog čega se tereti za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

PSG je tražila da njeni aktivisti budu pušteni.

(Beta, 19.08.2025)

