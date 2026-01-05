U Kruševcu pokrenuti kotlovi, ali građani još nemaju grejanje

N1 Info pre 29 minuta  |  RTS FoNet
U Kruševcu pokrenuti kotlovi, ali građani još nemaju grejanje

Jutros u šest časova pokrenuti su svi kotlovi u kruševačkoj toplani, koja je juče obustavila grejanje za 7.000 korisnika, prenosi RTS.

Postoji još tehničkih problema u centralnom izvoru toplotne energije koje treba otkloniti tokom prepodneva, navodi RTS. Građani Kruševca još uvek nemaju grejanje. Na velike kotlove toplane priključeno je sedam hiljada korisnika u Kruševcu. Građani koji su priključeni na tri dislocirane kotlarnice imaju grejanje. Detaljnijim informacijama o uspostavljanju grejanja u Kruševcu toplane u tom gradu obavestiće javnost oko podneva. Prema navodima Gradske toplane, njeni
