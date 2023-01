Napadnuti dečak: Udarali su me gde su stigli, ne znam zašto su me napali

KOSOVSKA MITROVICA - Lazar Milutinović (15), koga su jutros u Suvom Dolu pretukla četvorica Albanaca, pušten je na kućno lečenje.

Dečak je izjavio da mu nije jasno zašto su ga napali. „Jutros sam krenuo na posao i presreo me je auto. Rekli su mi nešto na albanskom, ja to nisam razumeo, spustio sam glavu i nastavio dalje. Oni su izašli iz auta, ja sam krenuo da bežim od njih, ali su me sustigli, uhvatili i onda su me šutirali i udarali gde su stigli. Ništa mi nisu rekli, samo su me tukli i uzeli su mi telefon iz jakne”, ispričao je Lazar za Kosovo onlajn, prenosi Tanjug. Dodao je da mu se