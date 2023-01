EU daje Kijevu još 500 miliona evra; Advokat: Bivši komandant Vagnera neće biti deportovan iz Norveške

Rat u Ukrajini – 334. dan. Ruska vojska nastavila je ofanzivu u zaporoškoj oblasti, a u hersonskoj regiji uništeno je veliko ukrajinsko skladište municije. Kijev i dalje čeka "leoparde". Premijer Poljske Mateuš Moravjecki izjavio je da će njegova zemlja tražiti od Nemačke zvaničnu dozvolu da pošalje tenkove u Ukrajinu. Kremlj je saopštio da će ukrajinski narod trpeti posledice ako Zapad pošalje tenkove. Ruska spoljna obaveštajna služba (SVR) optužila je Ukrajinu da u nuklearnim elektranama širom zemlje

17:40 Počeo transport nemačkih PVO sistema "patriot" u Poljsku Bundesver je započeo transport sopstvenih baterija PVO sistema "patriot" ka Poljskoj. Baterije "patriota" biće rasporađene blizu ukrajinske granice, kako bi reagovale u slučaju zalutalih raketa. Dve osobe poginule su sredinom novembra prošle godine kada su u pograničnom delu Poljske, na selo Pševodov pale zalutale rakete. (theguardian.com, RTS) #Germany has begun the transfer of Patriot air defense