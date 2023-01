Pretežno oblačno i uglavnom suvo, temperatura do šest stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, istočni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša od 3 do 6 stepeni, saopštio je RHMZ.

I u Novom Sadu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura oko 1, a najviša oko 4 stepena. U Srbiji u narednih sedam dana, do 1. februara, pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom, u centralnoj i južnoj Srbiji u nižim predelima uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, dok će se u Vojvodini ponegde formirati manji snežni pokrivač. U jutarnjim satima se očekuje slab mraz, dok će dnevne temperature biti od 0 do 4