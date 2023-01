Snažan ciklon iz Evrope donosi nam sneg: Ova dva dana biće ga najviše, evo koliko će napadati u gradovima

Najobilnijeg snega biće tokom petka i subote i tada bi palo od 10 do 30 mm padavina po kvadratnom metru i to u obliku snega, samo u nižim predelima na istoku u obliku kiše

U Srbiji se narednih dana očekuje sneg i formiranje snežnog pokrivača. Do kraja januara vreme će biti u skladu sa kalendarom, dok će početak februara doneti suvo i toplije vreme, kaže meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf.rs. On navodi da je Srbija danas pod uticajem veoma visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno, tmurno i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7 stepeni, u Beogradu do 5. - Vazdušni pritisak biće visok i u četvrtak, ali se