U ovim delovima Srbije sneg će napadati i do 15 centimetara: RHMZ najavio promenu vremena

Dnevne temperature do 4°C

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najavu na promenu vremena koja nastupa od sutra do kraja meseca i koja će biti praćena zahlađenjem i snegom. Kako navode, očekuje se i stvaranje snežnog pokrivača - u centralnim i južnim delovima Srbije 5-15 cm, dok će u Vojvodini biti formiran manji pokrivač. Na istoku Srbije za petak najavljuju mešovite padavine. Vetar do četvrtka. " Od sutra (26. januara) do kraja meseca pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom,