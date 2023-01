Karen Donfrid: Kosovo i Srbija treba da urade težak posao

Vašington — Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Donfrid izjavila je da Kosovo i Srbija moraju da donesu teške odluke, a da SAD i EU žele da im pomognu i podrže ih u tome. "SAD i Evropska unija ne pokušavaju da nametnu rešenje za odnose Kosova i Srbije, već da im pomognu da donesu teške odluke.

Oni pokušavaju da snaga koja će doneti promene na bolje i Kosovu i Srbiji. Da su me, pre nego što sam preuzela ovaj zadatak, pitali da li će Rusija krenuti u veliki napad na Ukrajinu, moj odgovor bi bio ne i pogrešila bih. Tako je teško da se predvidi budućnost", rekla je Donfrid u intervjuu Glasu Amerike na albanskom jeziku. Embed share Čemu je doprinela misija zapadnih diplomata? Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Objavi