Oblačno i sneg u većini krajeva, maksimalna temperatura do 3 stepena

U Srbiji danas oblačno i u većini krajeva sa snegom, a na severoistoku zemlje ponegde i sa kišom.

U nižim predelima južno od Save i Dunava stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm, dok će se u Vojvodini formirati manji snezni pokrivac. Najniža temperatura od -1 do 1, a najviša od 1 do 3 stepena. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, saopštio je RHMZ, prenosi Tanjug. U Beogradu oblačno sa snegom, uz stvaranje snežnog pokrivača. Temperatura tokom dana bez bitnije promene, od 0 do 1 stepen. Vetar slab i umeren, severni i