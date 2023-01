Novo poskupljenje goriva: 200 dinara za litar dizela

Litar evrodizela u Srbiji će danas od 15 časova do sledećeg petka u isto vreme koštati maksimalno 200 dinara po litru, a benzin evropremijum BMB 95 najviše 170 dinara za litar.

Prošle nedelje cena goriva bila je 198 dinara za litar evrodizela, dok je litar benzina evropremijum BMB 95 koštao najviše 167 dinara. Vlada Srbije juče je produžila Uredbu o ograničavanju visine cena naftnih derivata do 28 februara. Odluka o privremenoj zabrani evrodizela EN 590, važiće takođe do tog datuma kao i odluka o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa. Do kraja meseca na snazi ostaje i Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na