Beker se oglasio pred veliki meč Ovo je finale snova, istorija će biti ispisana

Boris Beker, trostruki šampion Vimbldona, oduševljen je što će u finalu Australijan opena igrati Novak Đoković i Stefanos Cicipas

Novak će se boriti za 22. titulu u karijeri na turnirima velike četvorke, a Cicipas za prvu. Beker smatra da će ovo biti veoma uzbudljivo finale, a posebno mu je drago što Novak ima priliku da izjednači rekord Rafaela Nadala. -Gledamo istoriju tenisa uživo. Mi sve to uzimamo nekako zdravo za gotovo, Đoker će to uraditi... Ne, momci, to nije normalno! - kaže Boris.