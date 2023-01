"Takve jedem za doručak": Moka Slavnić brutalno udario na bivšu snajku Anu, pa joj zapretio ako progovori

U "Novom vikend jutru" kod Jovane Jeremić gostovao je legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić, koji je otkrio da je ponosan na svog sina Zvezdana.

- Naravno da mi prija, sad sam ja Zvezdanov otac, digao mi je popularnost u poslednja 3, 4 meseca. To znači da nema novih idola. 99% sam ponosan na njega, jedino što će dobiti po g*** zato što nije transparentno rekao Anđeli da mu se sviđa. Oni kažu da je izdao ženu, ali to je klasičan primer kad se dvoje razdvoje, samo je razlika što je to javno. To je klasičan primer raskida, loš je momenat, ne može da razgovara sa njom, emocija ne bira vreme. Ja sam se razveo u