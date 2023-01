Deo opozicije ispred Predsedništva, traži da Vučić odbaci predlog za Kosovo

Koalicija NADA, pokret Dveri, stranka Zavetnici i nekoliko udruženja i pokreta zatražili su danas da Srbija plan Evropske unije i SAD, takozvani "nemačko-francuski" predlog za pitanje Kosova i Metohije, odbaci u celini, uz ocenu da je u pitanju "ultimatum".

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije, članice koalicije NADA, Miloš Jovanović, rekao je novinarima ispred Predsedništva da će te organizacije preduzimati zajedničke akcije od sledeće nedelje povodom tog predloga, ali nije želeo da precizira kakve. Ocenio je da je to "plan o predaji Kosova i Metohije i kapitulaciji Srbije" i ocenio da je on morao da bude odbijen jer je on "tako poražavajuć i ponižavajuć da o njemu nema šta da se razgovara". "To je za nas, a