Vučić: Loše za Srbiju da Dragan J. Vučićević ode u zatvor

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je "loše za zemlju" da vlasnik Informera Dragan J. Vučićević ode u zatvor jer ne želi da plati novčanu kaznu po presudi za uvredu.

Vučić je kazao da mu je vlasnik Informera sinoć u telefonskom razgovoru preneo da je "odlučan" da protest zbog te presude izrazi tako što će otići u zatvor. ;

"Ne mogu da kritikujem ad personam sudiju i da ulazim u meritum stvari ali mnogo čudnih stvari ima u našem pravosuđu. Postoji ogroman uticaj stranaca, neke medijske kuće ne mogu nikad da dobiju osuđujuće presude šta god rekli", kazao je Vučić. ;

Naveo je i da se ponudio da umesto Vučićevića plati novčanu kaznu ali da je vlasnik Informera "rešio da pokaže da se time bori za svoje principe".

"To će loše da ođekne kod naših građana a za druge me baš briga. Nadam se da se to nekako prevaziđe, loše je za zemlju da ide u zatvor", kazao je predsednik.

Vučić je najavio da će u ponedeljak odgovoriti na optužbe koje je Milo Đukanović izneo na račun Srbije tokom kampanje za predsedničke izbore.

"Danas je izborna tišina, ništa ne želim da kažem. Celu izbornu kampanju sam prećutao, njemu ću odgovoriti u ponedeljak a imaću šta da kažem i drugom kandidatu oko kineskih kredita. Nisam (Aljbin) Kurti ni (Denis) Bećirović pa da licemerno držim pridike i predavanja Srbiji a da istovremeno radim sve ono što Srbiji prebacujemo", kazao je Vučić.

(Beta, 04.01.2023)