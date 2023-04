Država nije igračka, već svetinja koju moramo da čuvamo: Predsednik Vučić se oglasio posle otvaranja deonice puta (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja deonice auto-puta E-763 “Miloš Veliki” Novi Beograd - Surčin.

"Država nije igračka, država je svetinja koju moramo da čuvamo, nešto što moramo da pazimo, negujemo i vodimo računa. Država je nešto bez čega ne možemo. Samo uspešna država može da gradi svoju zemlju, a da istovremeno ne povećava javni dug svoje zemlje", rekao je Vučić. (Kurir.rs) Kurir