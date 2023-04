Dan je šale, ali vreme ne misli tako! Posle sunčanih dana stiže zahlađenje, biće i pljuskova - Padaće čak i sneg!

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, maksimalna od 12°C na severu do 20°C na jugu Srbije.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, maksimalna od 12°C na severu do 20°C na jugu Srbije. Srbija: U subotu oblačno i malo hladnije sa kišom, obilnijom na severu i zapadu Srbije. Na jugu sunčani intervali i toplije uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, maksimalna od 12°C na severu do