Zima još nije otišla - sneg pada kao da je januar! Ledeni dani pred nama, u Beogradu nula stepeni!

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C na zapadu Srbije do 7°C u Negotinu. Uveče kiša, susnežica i sneg.

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C na zapadu Srbije do 7°C u Negotinu. Uveče kiša, susnežica i sneg. U Srbiji u noći između ponedeljka i utorka obilna kiša u južnim, centralnim i istočnim predelima, a na planinamasneg. Susnežica i sneg su mogući i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije. U utorak znatno hladnije sa susnežicom i snegom i u nižim predelima, osim na istoku Srbije. Doći će do formiranja snežnog pokrivača u