Plaćena kazna za Dragana J. Vučićevića zbog koje je otišao u zatvor

Drugom osnovnom sudu u Beogradu uplaćena je kazna na ime glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J.Vučićevića, te su se time stekli uslovi da on izađe iz zatvora gde je nedavno otišao.

Ova informacija za Nova.rs potvrđena je u Drugom osnovnom sudu. Boris Bogdanović, advokat Dragana J. Vučićevića, nije želeo da se izjasni na ovu temu. „Nemam komentar“, rekao je Bogdanovića za Danas. Mediji su juče preneli da je Vučićević juče počeo da štrajkuje glađu i najavio da će tako biti do ispunjenja njegovih zahteva – da se obavi revizija postupka u kojem je osuđen i da se dekriminalizuje uvreda. On je to najavio kada se j avio na odsluženje zatvorske