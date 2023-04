Sutra sneg samo na planinama

U Srbiji će sutra biti oblačno, malo toplije i uglavnom suvo vreme, dok će sneg provejavati još samo na planinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, na istoku zemčlje jak sa udarima olujne jačine, a posle podne se i u Vojvodini kratkotrajno očekuje pojačanje vetra. Jutarnja temperatura biće od minus dva stepena do tri, a najviša dnevna od četiri do 10 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, suvo i malo toplije uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do jedan, a najviša dnevna oko šest stepeni. Narednih