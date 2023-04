Zaracin: ZSO prihvaćena u Prištini, načinili su korak napred, očekujemo da to pokažu

PRIŠTINA - Izaslanik nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Zaracin smatra da je Priština prihvatila da ispuni obavezu formiranja Zajednice srpskih opština i očekuje da to i pokaže.

Zaracin je, nakon posete Prištini, u intervjuu za Košev rekao da su Nemačka i međunarodni partneri uvek bili jasni oko toga da očekuju od Prištine da to ispuni, dodajući da je njegov utisak da je to sada prihvaćeno u Prištini. Moj utisak je da je ova, za kosovsku stranu, veoma teška tema Asocijacije opština sa srpskom većinom sada progutana... Možda grešim, ali ovo je utisak sa mojih sastanaka u Prištini - da su oni načinili korak napred. I očekujemo da to pokažu i