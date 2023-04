Danas nešto toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine: Maksimalna temperatura do 10°C

U Srbiji u četvrtak ujutro oblačno, u većini predela uz slab mraz, a u ponegde se očekuju susnežica i slab sneg, uglavnom u centralnim predelima.

Tokom dana biće promenljivo oblačno i malo toplije, u odnosu na prethodne dane, ali i dalje veoma hladno za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 2°C, na jugu Srbije do -4°C, na istoku do 4°C. Maksimalna dnevna biće od 5 do 10°C. U Kragujevcu u četvrtak ujutro tmurno, a tokom dana promenljivo oblačno. Biće i dalje veoma hladno za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 0°C,