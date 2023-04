LEVO: Američki tajni dokument o ratu u Ukrajini koji je procurio u javnost, DESNO: Ruska verzija istog papira. Uočite razliku FOTO

Dopisnik Volstrit džurnala za spoljnu politiku Jaroslav Trofimov objavio je delić tajnih ratnih dokumenata s detaljima planova SAD-a i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane kontraofanzive protiv ruskih snaga.

Ono što je zanimljivo, na levoj fotografiji su autentični dokumenti, a na desnoj oni koje je, kako se čini, modifikovao moskovski režim. When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k 🇷🇺 fatalities turned to 17.5k, while 17.5k 🇺🇦 KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj — Yaroslav Trofimov