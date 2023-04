U Srbiji sutra oblačno, mestimično s kišom

U Srbiji će sutra biti oblačno, ujutro na severu, a tokom prepodneva i u zapadnim i centralnim, a posle podne u svim predelima mestimično sa slabom kišom, na jugu i sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, saopštio je danas Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, na jugu od -2 stepena do 0 stepeni, a najviša dnevna od 8 na severu do 14 stepena jugu zemlje. U Beogradu sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 9 stepeni. Do 15. aprila dnevna temperatura će biti u postepenom porastu, od ponedeljka u granicama proseka za prvu polovinu aprila (od 14 do 20 stepeni). Tokom dana umereno do potpuno