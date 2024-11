Studenti zatražili puštanje Relje Stanojevića, apel za njegovo oslobađanje potpisalo 5.000 građana

Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu danas su ponovo zatražili da njihov kolega Relja Stanojević, koji je uhapšen na protestu u tom gradu 5. novembra, bude pušten iz pritvora.Studenti Tamara Kostrešević i Srđan Kner su na konferenciji za novinare naveli da je nakon hapšenja Stanojevića pokrenut javni apel za njegovo puštanje na slobodu i da ga je do sada potpisalo oko 5.000 građana.

Po njihovim rečima, među potpisnicima je 95 profesora i saradnika sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, 3.708 studenata, 933 bivša studenta i 510 umetnika.Kner je dodao da neće objaviti imena potpisnika kako im ne bi bila ugrožena bezbednost."Veliki broj građana se protivi nezamislivoj praksi represivnog hapšenja mladih ljudi koji praktikuju svoje ustavno pravo na protest izražavanje mišljenja, u ovom slučaju zbog stravične tragedije na Železničkoj stanici (...) Pored pitanja odgovornosti za nesreću, najvažnije pitanje je ko su zamaskirani ljudi koji su Relju Stanojevića hapsili", rekao je Kner.Kostrešević je kazala da građani neće ćutati na nepravdu i da su zato pokrenuli apel.Po njenim rečima, svi koji poznaju Relju Stanojevića verujemo da nije kriv i da ne treba da bude tretiran kao kriminalci.Pre konferencije su studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu ispred zgrade suda i tužilaštva pružili podršku Stanojeviću.Studenta Akademije umetnosti Relju Stanojevića uhapsili su maskirani muškarci za koje se kasnije ispostavilo da su policajci u civilu.Stanojević je priveden tokom protesta u Novom Sadu koji je održan zbog pogibije 14 građana na koje je pala nadstrešnica Železničke stanice.Prilikom privođenja, u njegovu odbranu je stao nekadašnji predsednik opštine Inđija i potpredsednik vlade Vojvodine Goran Ješić koji je zbog toga uhapšen i kojem je određen pritvor od 30 dana.

Studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu na protestu pružili podršku Relji Stanojeviću

Studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu okupili su se danas ispred zgrade Suda i Tužilaštva kako bi pružili podršku studentu te akademije Relji Stanojeviću, koji je uhapšen tokom protesta zbog pogibije 14 osoba u obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Miroslav Šilić rekao je novinarima da su se okupili kako bi izrazili lični i moralni čin podrške pritvorenom studentu.

Oni su izrazili i saučešće porodicama stradalih i izrazili solidarnost sa svim uhapšenima.

"Nemamo nikakve vesti o statusu njegovog procesa, ne možemo da dođemo do informacije kada će biti saslušan, a vreme prolazi. On je već nekoliko dana u pritvoru koji može da traje i do 30 dana, što smatramo da je nedopustivo", rekao je Šilić.

Ocenio je da mladi ljudi koji su budućnost zemlje, ne zaslužuju takav tretman.{image2}

Šilić je dodao da će se studenti i nastavnici te akademije tokom narednih dana organizovati javne časove i tribine na temu slobode i demokratije, kao i pozorišne predstave.

Studentkinja Akademije umetnosti i članica pozorišta Promena Saša Sinđelić, rekla je da je jako ponosna što su i profesori stali uz studente u pokušaju da se izbore da njihov prijatelj, "koji nije huligan već umetnik", izađe iz pritvora.

"On je radio ono što bi svaki čovek u njegovoj situaciji uradio, on je branio svoju devojku. Smatram da umetnicima nije mesto iza rešetaka", rekla je ona.

Dodala je da očekuje da će taj pritisak uroditi plodom, da će njegov slučaj biti uzet u obzir i da će što pre biti pušten na slobodu.

Studenta Akademije umetnosti Relju Stanojevića uhapsile su osobe maskiranih lica, za koja se kasnije ispostavilo da su policajci u civilu.{image3}

U odbranu Stanojevića stao je nekadašnji predsednik opštine Inđija i potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić koji je zbog toga uhapšen i određen mu je pritvor od 30 dana.