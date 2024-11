Profesori i studenti Akademije umetnosti protestovali zbog hapšenja studenta Relje Stanojevića

Studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu okupili su se danas ispred zgrade Suda i Tužilaštva kako bi pružili podršku studentu te akademije Relji Stanojeviću, koji je uhapšen tokom protesta zbog pogibije 14 osoba u obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Miroslav Šilić rekao je novinarima da su se okupili kako bi izrazili lični i moralni čin podrške pritvorenom studentu. Oni su izrazili i saučešće porodicama stradalih i izrazili solidarnost sa svim uhapšenima. „Nemamo nikakve vesti o statusu njegovog procesa, ne možemo da dođemo do informacije kada će biti saslušan, a vreme prolazi. On je već nekoliko dana u pritvoru koji može da traje i do 30 dana, što smatramo da je