Đilas: Očekujem da ćemo na glasanje do kraja godine, da se građani opredele na koju ćemo stranu

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da očekuje da će izbora i u Beogradu ali i u Srbiji biti do kraja godine, ukazujući da će na njima građani morati da se konačno odrede da li ćemo biti deo Evrope ili nastavljamo da idemo na drugu stranu.

Đilas je u intervjuu za list Danas naglasio da su nam "potrebni izbori na kojima ćemo se opredeliti da li želimo da živimo u društvu koje neguje demokratiju, toleranciju i vladavinu prava, što su temeljne vrednosti evropskih društava kojima pripadamo istorijski, kulturoloski, ekonomski, a trebalo bi i politički".

"Taj veliki cilj ćemo ostvariti 2030. godine ako nam građani daju podrsku na prvim sledecim izborima na kojima Srbija mora da se definitvno odredi da li ćemo biti deo Evrope ili nastavljamo da idemo na drugu stranu, šta god to ona bila", rekao je, napominjući da crnogorski primer pokazuje da je moguće smeniti autokratski režim, ukoliko postoji konsenzus o ulasku u Evropsku uniju (EU).

Kako je naveo, SSP se "bori da smenimo ovu vlast (Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije), a da ekstremisti poput Zavetnika i Dveri na vlast ne dođu".

"U toj borbi smo otvoreni za saradnju za svima koji smatraju i spremni su da rade na projektu Srbija u EU do 2030. godine. To je misija SSP-a, napisali smo precizno kako sve što je do nas možemo da uradimo za 4 godine i učinimo realnim ulazak naše zemlje u EU jer je bez toga nemoguće obezbediti dobar život za građane", naglasio je Đilas.

On je poručio da bi "od opozicije voleo da sluša manje analize stanja, jer ljudi to vide, a više predloga rešenja".

"Mislim da je pogrešno ako se tokom nedelje 80 odsto aktivnosti opozicionih stranaka svodi na komentarisanje besmislica predstavnika vlasti sa kojima se petkom i subotom (na tv Nova S) sprdaju Ivan Ivanović i Zoran Kesić. Ponekad pomislim da pokušavamo hleb da im uzmemo. Umesto toga – jasna politika, rešenja i objašnjenje kako se ista mogu sprovesti", naglasio je Đilas.

(Beta, 04.08.2023)