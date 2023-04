RHMZ: Oblačno, povremeno s kišom, do 13 °C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutro ponegde biti kratkotrajne magle, a u toku dana se očekuje umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Na planinama sneg. Uveče i noću na severu Srbije doći će do razvedravanja. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5 °C, a najviša od 9 do 13 °C, saopštio je Rdepublički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će sutra ujutro u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle. U toku dana očekuje se umereno do potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura oko 4