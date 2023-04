U Srbiji će danas biti oblačno, posle podne mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od nule do četiri, na jugu od minus dva do nula, a najviša dnevna od osam na severu do 14 stepeni na jugu zemlje, javlja Beta. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura biće oko četiri, a najviša dnevna oko devet stepeni.