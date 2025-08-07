NBS ne menja pristup - kamate ostale iste

Narodna banka Srbije (NBS) po 11. put zadržala je referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto, što je bilo u skladu sa očekivanjima analitičara.

Na nepromenjenim nivoima u četvrtak su ostale i kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (sedam odsto). "Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci. To su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih sirovina na svetskom tržištu i nepovoljne vremenske prilike u dosadašnjem periodu godine, uz smanjene zalihe